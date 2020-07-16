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КСУ перейшов до закритої частини засідання у справі щодо конституційності закону про банки

КСУ перейшов до закритої частини засідання у справі щодо конституційності закону про банки

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Конституційний суд України у справі щодо конституційності удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КСУ.

“Дослідивши матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання, Конституційний Суд України перейшов до закритої частини для ухвалення рішення”, — йдеться в повідомленні.

Також суддя-доповідач зазначив, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи направлено запити до державних органів та наукових установ для з’ясування їх позицій щодо питань, порушених у конституційному поданні.

“Суддя-доповідач у справі Олександр Касмінін поінформував, що суб’єкт права на конституційне подання звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати окремі положення Закону та Закон в цілому, окремі положення Цивільного кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, законів України „Про Національний банк України“, „Про банки і банківську діяльність“, „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“, „Про виконавче провадження“ зі змінами такими, що не відповідають приписам Конституції України”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, автори клопотання вважають, що оспорюваними положеннями зазначених законодавчих актів Національному банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та пов’язаним із ними державним установам надано переваги щодо оскарження їхніх розпорядчих актів перед іншими учасниками судового процесу. Крім того, на думку народних депутатів України, змінами, внесеними Законом, знівельовано принцип верховенства права, засади змагальності та рівності учасників судового процесу і таким чином порушено право на справедливий суд та ефективний судовий захист позивачів у справах щодо оскарження вказаних розпорядчих актів.

Нагадаємо, до Конституційного Суду України надійшло подання 64 народних депутатів щодо конституційності так званого закону про банки.

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