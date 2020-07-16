КСУ перешел к закрытой части заседания по делу о конституционности закона о банках

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 30952 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101649 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106538 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133517 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110626 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131349 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102046 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104426 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102055 просмотра

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КСУ перешел к закрытой части заседания по делу о конституционности закона о банках

КСУ перешел к закрытой части заседания по делу о конституционности закона о банках

Киев  •  УНН

 • 11238 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Конституционный суд Украины по делу о конституционности совершенствования механизмов регулирования банковской деятельности перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Исследовав материалы дела на открытой части пленарного заседания, Конституционный Суд Украины перешел к закрытой части для принятия решения", - говорится в сообщении.

Также судья-докладчик отметил, что в целях обеспечения полного и объективного рассмотрения дела направлены запросы в государственные органы и научные учреждения для выяснения их позиций по вопросам, поднятым в конституционном представлении.

"Судья-докладчик по делу Александр Касминин сообщил, что субъект права на конституционное представление обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством признать отдельные положения Закона и Закон в целом, отдельные положения Гражданского кодекса Украины, Уголовного процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Хозяйственного процессуального кодекса Украины, законов Украины "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности", "О системе гарантирования вкладов физических лиц", "Об исполнительном производстве" с изменениями такими, которые не соответствуют предписаниям Конституции Украина", - отмечается в сообщении.

Кроме того, авторы ходатайства считают, что оспариваемыми положениями указанных законодательных актов Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и связанным с ними государственным учреждениям предоставлено преимущества по обжалованию их распорядительных актов перед другими участниками судебного процесса. Кроме того, по мнению народных депутатов Украины, изменениями, внесенными Законом, нивелирован принцип верховенства права, основы состязательности и равенства участников судебного процесса и таким образом нарушено право на справедливый суд и эффективную судебную защиту истцов по делам относительно обжалования указанных распорядительных актов.

Напомним, в Конституционный Суд Украины поступило представление 64 народных депутатов относительно конституционности так называемого закона о банках.

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