КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи щодо поняття землі, як об’єкта права власності українців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Велика Палата Конституційного суду України перейшла до закритої частини розгляду справи щодо тлумачення поняття землі, як об’єкта права власності українського народу, передає кореспондент УНН.
Так, суддя оголосив, що дослідження матеріалів на відкритій частині пленарного засідання Великої Палати Конституційного суду завершено. Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.
На думку авторів клопотання, відсутність офіційного тлумачення поняття землі як об’єкта права власності Українського народу, основного національного багатства в контексті першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14. Конституції України може в подальшому поставити під сумнів відповідність Основному Закону України будь-якого з прийнятих законів, а також призвести до порушення громадянської злагоди в Україні. Народні депутати України стверджують, що право власності на землю Українського народу і право власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад, держави не є тотожними.
Нагадаємо, Конституційний суд України частково визнав неконституційним законопроект про закріплення в Конституції права Президента призначати керівників Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро.