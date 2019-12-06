КСУ може визнати закон про продаж і демонополізацію спиртових заводів неконституційним - юрист

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Конституційний суд України має всі підстави для того, щоб визнати законопроект (№ 2300) про скасування державної монополії та продаж “Укрспирту” неконституційним. Особливо, з огляду на попереднє рішення, в якому Конституційний суд наголошував на необхідності державної монополії у спиртовій галузі. Про це у коментарі УНН зазначив український юрист, адвокат, голова Громадського об’єднання “Правова держава” Ростислав Кравець.

“Конституційний суд України має всі підстави для того, щоб визнати цей законопроект (№ 2300) неконституційним. З огляду на те, що раніше КСУ вже наголошував на необхідності наявності державної монополії в цьому питанні, з огляду на відсутність фінансово-економічних обґрунтувань, з огляду на відсутність плану щодо подальшого функціонування спиртової галузі, плану по приватизації того ж ДП „Укрспирт“. Все це може бути підставою для скасування в КСУ цього закону як такого, що підготовлений з порушенням регламенту ВРУ.

При цьому аналогічні рішення стосовно порушення регламенту з тих чи інших підстав вже ставали приводом скасування законів саме рішеннями КСУ”, — сказав він.

Для цього в КСУ треба скерувати відповідне конституційне звернення, додав Кравець.

“Якщо відповідні суб’єкти конституційним зверненням до нього звернуться, КСУ має підстави відреагувати на це і визнати неконституційним цей закон в цілому, навіть, виключно з процесуальних підстав”, — додав юрист.

Як писав УНН, 3 грудня ВР ухвалила “спиртовий” проект ЗУ (№ 2300) у другому читанні. “За” проголосували 284 депутати, більшість з яких — “слуги народу”.

Згідно з висновками Головного юридичного управління ВР, в документ напередодні внесли 10 незаконних поправок.

А у Мінфіні заявили, що вказана законодавча ініціатива, у порушення Бюджетного кодексу України, не містить фінансово-економічного обгрунтування.

Нагадаємо, на момент винесення “спиртового” проекту ЗУ до сесійної зали документ не містив висновків чотирьох комітетів ВР — з питань бюджету, з питань регламенту, з питань фінансів, податкової та митної політики, а також аграрного комітету.

Бюджетний комітет надав свій висновок до проекту ЗУ лише 27 листопада. Висновки ще трьох комітетів — на момент голосування документу у другому читанні, як і раніше, були відсутні.

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