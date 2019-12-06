КСУ може визнати закон про продаж і демонополізацію спиртових заводів неконституційним - юрист

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Конституційний суд України має всі підстави для того, щоб визнати законопроект (№ 2300) про скасування державної монополії та продаж “Укрспирту” неконституційним. Особливо, з огляду на попереднє рішення, в якому Конституційний суд наголошував на необхідності державної монополії у спиртовій галузі. Про це у коментарі УНН зазначив український юрист, адвокат, голова Громадського об’єднання “Правова держава” Ростислав Кравець.