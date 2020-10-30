КСУ допускає можливість розсекретити службові документи

"У нас науково-консультативна рада при Конституційному суді існує, більше 80 вчених, у вас буде доступ до кожного з них. Вони готують нам висновки, у нас є інститут іноземних радників, там теж буде доступ. Там, де ваші будуть журналістські розслідування, я готовий навіть винести деякі документи для службового користування і рішенням суду розсекретити їх", - сказав Тупицький.

На його думку, це може покращити роботу суду. Суддя також повідомив про можливість того, щоб представникам медіа було надано окреме приміщення для роботи.

Як повідомляв УНН, збори суддів Конституційного суду України призначено на понеділок, 2 листопада, початок запланований об 11 годині.