КСУ допускает возможность рассекретить служебные документы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Конституционный суд допускает возможность рассекретить служебные документы для журналистских расследований. Об этом сказал на брифинге в пятницу глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, передает корреспондент УНН.
"У нас научно-консультативный совет при Конституционном суде существует, более 80 ученых, у вас будет доступ к каждому из них. Они готовят нам выводы, у нас есть институт иностранных советников, там тоже будет доступ. Там, где ваши будут журналистские расследования, я готов даже вынести некоторые документы для служебного пользования и решением суда рассекретить их", - сказал Тупицкий.
По его мнению, это может улучшить работу суда. Судья также сообщил о возможности того, чтобы представителям медиа было предоставлено отдельное помещение для работы.
Как сообщал УНН, собрание судей Конституционного суда Украины назначено на понедельник, 2 ноября, начало запланировано в 11:00.