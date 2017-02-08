Кропивничани зібрали для мешканців Авдіївки другий гуманітарний вантаж

Їх, всього за кілька днів, в міську раду знесли кропивничани. Принесли теплий одяг, ковдри, пледи, ліки, засоби гігієни, крупи та макарони — всього понад півтисячі пакунків.

Все було складене за категоріями та підписане. Вчора, 7 лютого, весь вантаж відправили на центральний пункт збору.