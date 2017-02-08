Жители Кропивницкого собрали для жителей Авдеевки второй гуманитарный груз
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Кропивницком собрали еще один гуманитарный груз для жителей Авдеевки. На этот раз в прифронтовой город отправят теплые вещи, сообщили УНН-Центр в Кировоградском городском совете.
Их, всего за несколько дней, в городской совет снесли жители города. Принесли теплую одежду, одеяла, пледы, лекарства, средства гигиены, крупы и макароны - всего более полутысячи пакетов.
Все было составлено по категориям и подписано. Вчера, 7 февраля, весь груз отправили на центральный пункт сбора.