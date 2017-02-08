Жители Кропивницкого собрали для жителей Авдеевки второй гуманитарный груз

Их, всего за несколько дней, в городской совет снесли жители города. Принесли теплую одежду, одеяла, пледы, лекарства, средства гигиены, крупы и макароны - всего более полутысячи пакетов.

Все было составлено по категориям и подписано. Вчера, 7 февраля, весь груз отправили на центральный пункт сбора.