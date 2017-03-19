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Кропивничани зберуть великодні кошики для онкохворих дітей

Кропивничани зберуть великодні кошики для онкохворих дітей

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 19 березня. УНН. Жителів Кропивницького запрошують взяти участь у благодійній акції і зібрати великодні кошики для онкохворих дітей. Про це поінформували організатори акції, повідомляє УНН.

“Уже зовсім скоро ми відзначатимемо Великдень. Цього дня кожна сім’я намагається наповнити великодній кошик традиційними продуктами, щоб потім освятити в церкві. Однак, сім’ї онкохворих діток не завжди мають таку можливість. По-перше, матусі перебувають із діткам в лікарні. По-друге, не завжди вистачає коштів, щоб наповнити кошик такими бажаними і потрібними смаколиками”, — повідомили організатори.

Також вони додали, що усі охочі можуть взяти участь в благодійній акції і наповнити великодні кошики для 25 онкохворих дітей.

Організатори радять покласти до кошика паски, випічку, зелені яблука, банани, ківі, сухофрукти і цукерки, оскільки маленьким пацієнтам не все можна їсти.

Нагадаємо, 27 лютого у православних християн розпочався Великий піст, під час якого віряни мають утримуватися від вживання продуктів тваринного походження, вести глибоку духовну роботу, втихомирювати свої пристрасті, аби 16 квітня відсвяткувати Великдень — день Воскресіння Ісуса Христа.

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