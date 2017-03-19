Кропивничане соберут пасхальные корзины для онкобольных детей

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 51452 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107693 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123086 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182270 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132888 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126457 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118557 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106603 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107625 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103943 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Кропивничане соберут пасхальные корзины для онкобольных детей

Кропивничане соберут пасхальные корзины для онкобольных детей

Киев  •  УНН

 • 11375 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 марта. УНН. Жителей Кропивницкого приглашают принять участие в благотворительной акции и собрать пасхальные корзины для онкобольных детей. Об этом сообщили организаторы акции, сообщает УНН.

"Уже совсем скоро мы будем отмечать Пасху. В этот день каждая семья старается наполнить пасхальную корзину традиционными продуктами, чтобы потом освятить в церкви. Однако, семьи онкобольных детей не всегда имеют такую ​​возможность. Во-первых, мамы находятся с деткам в больнице. Во-вторых, не всегда хватает средств, чтобы наполнить корзину такими желанными и нужными вкусностями", - сообщили организаторы.

Также они добавили, что все желающие могут принять участие в благотворительной акции и наполнить пасхальные корзины для 25 онкобольных детей.

Организаторы советуют положить в корзину паски, выпечку, зеленые яблоки, бананы, киви, сухофрукты и конфеты, поскольку маленьким пациентам не все можно есть.

Напомним, 27 февраля у православных христиан начался Великий пост, во время которого верующие должны воздерживаться от употребления продуктов животного происхождения, вести глубокую духовную работу, усмирять свои страсти, чтобы 16 апреля отпраздновать Пасху - день Воскресения Иисуса Христа.

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