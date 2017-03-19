Кропивничане соберут пасхальные корзины для онкобольных детей

"Уже совсем скоро мы будем отмечать Пасху. В этот день каждая семья старается наполнить пасхальную корзину традиционными продуктами, чтобы потом освятить в церкви. Однако, семьи онкобольных детей не всегда имеют такую ​​возможность. Во-первых, мамы находятся с деткам в больнице. Во-вторых, не всегда хватает средств, чтобы наполнить корзину такими желанными и нужными вкусностями", - сообщили организаторы.

Также они добавили, что все желающие могут принять участие в благотворительной акции и наполнить пасхальные корзины для 25 онкобольных детей.

Организаторы советуют положить в корзину паски, выпечку, зеленые яблоки, бананы, киви, сухофрукты и конфеты, поскольку маленьким пациентам не все можно есть.

Напомним, 27 февраля у православных христиан начался Великий пост, во время которого верующие должны воздерживаться от употребления продуктов животного происхождения, вести глубокую духовную работу, усмирять свои страсти, чтобы 16 апреля отпраздновать Пасху - день Воскресения Иисуса Христа.