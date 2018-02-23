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Криза в управлінні “Украерорухом”: посадовці Мінінфраструктури замовчують проблему із безпекою польотів над Україною

Київ • УНН

 • 9726 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Підлеглі міністра інфраструктури Володимира Омеляна не надали можливості очільнику Державіаслужби прокоментувати питання безпеки польотів над Україною в контексті проблем, які сьогодні мають місце на профільному державному підприємстві “Украерорух”. Сталося це сьогодні під час брифінгу очільника Державіаслужби Олександра Більчука, передає УНН.

Зокрема, на початку свого виступу О.Більчук розповів про “позитивну динаміку цифр” в авіаційній галузі України.

“Хочу зазначити, що 2017 рік — це був рік, в якому відбулося найменше авіаційних подій, найменше катастроф взагалі у сфері авіації усього світу. Україна мала позитивну динаміку і цифри. Разом з тим, все-таки в минулому році ми мали 5 катастроф, в яких загинуло 8 осіб, травмовано 7 осіб. Це правда, але хочу звернути увагу, що минулого року ми не мали жодної катастрофи при комерційних авіаційних перевезеннях. Підкреслюю, що основна наша мета як регулятора — це забезпечення безпеки в авіації. Це є наше ключове завдання”, — сказав він.

Тож у продовження заявлених пріоритетів журналіст УНН поцікавився в очільника Державіаслужби, як може вплинути на безпеку польотів той факт, що тимчасовим очільником профільного у галузі аеробезпеки ДП -“Украерорух” — є не фаховий спеціаліст.

Такі дані, зокрема, стосовно тимчасового виконувача обов’язків директора ДП Олександра Даценка раніше були оприлюднені деякими українськими ЗМІ.

Проте прес-секретар міністра інфраструктури В.Омеляна Марина Томко заперечила проти відповіді О.Більчука на конкретно поставлене запитання. За її словами, воно начебто не підпадало під тему брифінгу. Після цього з власної ініціативи все ж надати відповідь на поставлене запитання не наважилися ані О.Більчук, ані присутній В.Омелян.

Однак саме від ДП “Украерорух” та фаховості його керівництва, напевно, напряму залежать питання безпеки польотів над Україною, і не лише вітчизняних авіаперевізників, а й майже 30 міжнародних авіаційних компаній.

Примітно, що сам міністр інфраструктури В.Омелян публічно визнав, що “Украерорух” лихоманить впродовж останніх двох років“.

А напередодні колектив ДП звернувся до В.Омеляна з вимогою звільнити чинне керівництво “Украероруху” , зокрема і через підозру у розкраданні коштів.

Поки що Мінінфраструктури проблему ігнорує. Навіть попри наявність кримінальних проваджень, де окремі чиновники “Украероруху” фігурують в контексті виведення коштів ДП на рахунки “Платинум банку” (як раз напередодні падіння), із кадровими рішеннями ніхто не поспішає.

Нагадаємо, що директор ДП — Дмитро Бабейчук вже майже два місця не ходить на роботу через лікарняний. І весь цей період ДП перебуває під керуванням т.в.о. О.Даценка, призначеного заступником міністра інфраструктури Юрієм Лавренюком.

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