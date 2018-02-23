Криза в управлінні “Украерорухом”: посадовці Мінінфраструктури замовчують проблему із безпекою польотів над Україною

Зокрема, на початку свого виступу О.Більчук розповів про “позитивну динаміку цифр” в авіаційній галузі України.

“Хочу зазначити, що 2017 рік — це був рік, в якому відбулося найменше авіаційних подій, найменше катастроф взагалі у сфері авіації усього світу. Україна мала позитивну динаміку і цифри. Разом з тим, все-таки в минулому році ми мали 5 катастроф, в яких загинуло 8 осіб, травмовано 7 осіб. Це правда, але хочу звернути увагу, що минулого року ми не мали жодної катастрофи при комерційних авіаційних перевезеннях. Підкреслюю, що основна наша мета як регулятора — це забезпечення безпеки в авіації. Це є наше ключове завдання”, — сказав він.

Тож у продовження заявлених пріоритетів журналіст УНН поцікавився в очільника Державіаслужби, як може вплинути на безпеку польотів той факт, що тимчасовим очільником профільного у галузі аеробезпеки ДП -“Украерорух” — є не фаховий спеціаліст.

Такі дані, зокрема, стосовно тимчасового виконувача обов’язків директора ДП Олександра Даценка раніше були оприлюднені деякими українськими ЗМІ.

Проте прес-секретар міністра інфраструктури В.Омеляна Марина Томко заперечила проти відповіді О.Більчука на конкретно поставлене запитання. За її словами, воно начебто не підпадало під тему брифінгу. Після цього з власної ініціативи все ж надати відповідь на поставлене запитання не наважилися ані О.Більчук, ані присутній В.Омелян.

Однак саме від ДП “Украерорух” та фаховості його керівництва, напевно, напряму залежать питання безпеки польотів над Україною, і не лише вітчизняних авіаперевізників, а й майже 30 міжнародних авіаційних компаній.

Примітно, що сам міністр інфраструктури В.Омелян публічно визнав, що “Украерорух” лихоманить впродовж останніх двох років“.

А напередодні колектив ДП звернувся до В.Омеляна з вимогою звільнити чинне керівництво “Украероруху” , зокрема і через підозру у розкраданні коштів.

Поки що Мінінфраструктури проблему ігнорує. Навіть попри наявність кримінальних проваджень, де окремі чиновники “Украероруху” фігурують в контексті виведення коштів ДП на рахунки “Платинум банку” (як раз напередодні падіння), із кадровими рішеннями ніхто не поспішає.

Нагадаємо, що директор ДП — Дмитро Бабейчук вже майже два місця не ходить на роботу через лікарняний. І весь цей період ДП перебуває під керуванням т.в.о. О.Даценка, призначеного заступником міністра інфраструктури Юрієм Лавренюком.