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Кризис в управлении "Украэрорухом": чиновники Мининфраструктуры замалчивают проблему с безопасностью полетов над Украиной

Кризис в управлении "Украэрорухом": чиновники Мининфраструктуры замалчивают проблему с безопасностью полетов над Украиной

Киев  •  УНН

 • 9717 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Подчиненные министра инфраструктуры Владимира Омеляна не предоставили возможности главе Госавиаслужбы прокомментировать вопрос безопасности полетов над Украиной в контексте проблем, которые сегодня имеют место в профильном государственном предприятии "Украэрорух". Произошло это сегодня во время брифинга главы Госавиаслужбы Александра Бильчука, передает УНН.

В частности, в начале своего выступления А.Бильчук рассказал о “положительной динамике цифр” в авиационной отрасли Украины.

“Хочу отметить, что 2017 год — это был год, в котором произошло меньше всего авиационных происшествий, меньше всего катастроф в целом в сфере авиации всего мира. Украина имела положительную динамику и цифры. Вместе с тем, все же в прошлом году у нас было 5 катастроф, в которых погибли 8 человек и травмированы 7 человек. Это правда, но хочу обратить внимание, что в прошлом году у нас не было ни одной катастрофы при коммерческих авиационных перевозках. Подчеркиваю, что основная наша цель как регулятора — это обеспечение безопасности в авиации. Это наша ключевая задача”, — сказал он.

В продолжение заявленных приоритетов журналист УНН поинтересовался у главы Госавиаслужбы, как может повлиять на безопасность полетов тот факт, что временным главой профильного в области аэробезопасности ГП — “Украэроруха” — является не профессиональный специалист.

Такие данные, в частности по поводу временно исполняющего обязанности директора ГП Александра Даценко ранее были обнародованы некоторыми украинскими СМИ.

Однако пресс-секретарь министра инфраструктуры В.Омеляна Марина Томко возразила против ответа А.Бильчука на конкретно поставленный вопрос. По ее словам, он якобы не подпадает под тему брифинга. После этого по собственной инициативе все же дать ответ на поставленный вопрос не решились ни А.Бильчук, ни присутствующий В.Омелян.

Однако именно от ГП “Украэрорух” и профессионализма его руководства наверняка напрямую зависят вопросы безопасности полетов над Украиной, и не только отечественных авиаперевозчиков, но и почти 30 международных авиационных компаний.

Примечательно, что сам министр инфраструктуры В.Омелян публично признал, что “Украэрорух” лихорадит в течение последних двух лет“.

А накануне коллектив ГП обратился к В.Омеляну с требованием уволить действующее руководство “Украэроруха”, в том числе по подозрению в хищении средств.

На данный момент Мининфраструктуры проблему игнорирует. Даже несмотря на наличие уголовных производств, где отдельные чиновники “Украэроруха” фигурируют в контексте вывода средств ГП на счета “Платинум банка” (как раз накануне падения), с кадровыми решениями никто не спешит.

Напомним, что директор ГП — Дмитрий Бабейчук уже почти два места не ходит на работу из-за больничного. И весь этот период ГП находится под управлением и.о. А.Даценко, назначенного заместителем министра инфраструктуры Юрием Лавренюком.

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