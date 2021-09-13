Криза в Афганістані: ЗМІ заявляють, що таліби почали вбивати мирних жителів в оплоті опору
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Щонайменше 20 мирних жителів були вбиті в афганській долині Панджшер, де відбувалися бойові дії між талібами і силами опозиції. Про це пише УНН з посиланням на BBC.
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Як повідомляє видання, зв'язок в долині був перерваний, що ускладнило репортаж, але все ж вони у своєму розпорядженні мають докази вбивств, які вчинили таліби, незважаючи на обіцянки стриманості.
На кадрі з дороги у Панджшері зображений чоловік у військовій формі, оточений бойовиками Талібану. Лунає стрілянина, і він падає на землю.
Невідомо, чи був убитий чоловік військовослужбовцям. На відео перехожий стверджував, що він був цивільною особою.
ЗМІ встановили, що в Панджшері загинуло щонайменше 20 таких людей. Однією з жертв був власник магазину і батько двох дітей на ім'я Абдул Самі.
Його заарештували за звинуваченням у продажу сім-карт бійцям опору. Кілька днів по тому його тіло було кинуте біля його будинку. Свідки, які бачили його тіло, заявили, що на ньому були сліди тортур.
Контекст
Афганістан, одна з найбідніших країн світу, опинився покинутим під час кризи через різке припинення надходження мільярдів доларів іноземної допомоги після краху підтримуваного Заходом уряду і перемоги Талібану в минулому місяці.
Афганістан знаходиться на межі гуманітарної катастрофи, незважаючи на те, що ООН і її партнери продовжують робити все можливе, щоб її уникнути.
Нагадаємо
Бойовики "Талібану" 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.