Кризис в Афганистане: СМИ заявляют, что талибы начали убивать мирных жителей в оплоте сопротивления
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. По меньшей мере 20 мирных жителей были убиты в афганской долине Панджшер, где происходили боевые действия между талибами и силами оппозиции. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Как сообщает издание, связь в долине была прервана, что затруднило репортаж, но все же они располагают доказательствами убийств талибов, несмотря на обещания сдержанности.
На кадре с пыльной дороги в Панджшире запечатлен мужчина в военной форме, окруженный боевиками Талибана. Раздается стрельба, и он падает на землю.
Неизвестно, был ли убитый человек военнослужащим. На видео прохожий утверждал, что он был гражданским лицом.
СМИ установили, что в Панджшире погибло не менее 20 таких людей. Одной из жертв был владелец магазина и отец двоих детей по имени Абдул Сами.
Его арестовали по обвинению в продаже сим-карт бойцам сопротивления. Несколько дней спустя его тело было брошено возле его дома. Свидетели, видевшие его тело, заявили, что на нем были следы пыток.
Контекст
Афганистан, одна из беднейших стран мира, оказался брошенным в кризис из-за резкого прекращения поступления миллиардов долларов иностранной помощи после краха поддерживаемого Западом правительства и победы Талибана в прошлом месяце.
Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы, несмотря на то, что ООН и ее партнеры продолжают делать все возможное, чтобы ее избежать.
Напомним
Боевики “Талибана” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.