Криза у М'янмі: мільйони жителів стикаються з голодом

Деталі

Як показує аналіз Всесвітньої продовольчої програми (МПП), найближчими 3-6 місяцями поанд 3 млн людей будуть боротися за їжу. При цьому міські райони найбільше постраждають, оскільки втрати робочих місць зростають у виробництві, будівництві та послугах, а ціни на продовольство також ростуть.

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“Все більше і більше бідних людей втратили роботу і не можуть собі дозволити їжу. Зараз потрібна узгоджена відповідь, щоб полегшити негайні страждання та запобігти тривожному погіршенню продовольчої безпеки”, — зазначив директор країни Стівен Андерсон.

Контекст

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.

Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет.