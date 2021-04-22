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Кризис в Мьянме: миллионы жителей сталкиваются с голодом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Отсутствие продовольственной безопасности резко возрастает в Мьянме в результате военного переворота и углубление финансового кризиса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как показывает анализ Всемирной продовольственной программы (МПП), в ближайшие 3-6 месяцами поанд 3 млн человек будут бороться за еду. При этом городские районы пострадают, поскольку потери рабочих мест растут в производстве, строительстве и услугах, а цены на продовольствие также растут.

Цитата

“Все больше и больше бедных людей потеряли работу и не могут себе позволить пищу. Сейчас нужна согласованная ответ, чтобы облегчить немедленные страдания и предотвратить тревожном ухудшению продовольственной безопасности ”, - отметил директор страны Стивен Андерсон.

Контекст

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.

Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.

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