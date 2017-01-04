Криївку УПА на Львівщині могли підпалити - працівники музею

“Це була відновлена криївка, про яку нам розповіла Володимира Кулик на Андрійка, вона тут працювала друкаркою. Криївка складалась з двох приміщень — верхнього, був на 30 метрів підземний перехід і ще одне приміщення, де сиділи жінки-друкарки і друкували різні матеріали”, — каже керівник музею Іван Попович.

Ще 1 січня у криївці була екскурсія, а вже наступного дня І.Попович побачив на місці музею згарище.

Поліція Пустомитівського району розглядає три версії — окрім умисного підпалу ще й необережне поводження всередині криївки осіб і недотримання правил безпеки.

Оглянувши прилеглу територію, сам музей, поліцейські не виявили займистих речовин, якихось пляшок, правоохоронці взяли на експертизу частину деревини.

“Наразі завчасно стверджувати щодо однієї версії. Оглянувши прилеглу територію, сам музей, поліцейські не виявили займистих речовин, якихось пляшок, ми взяли на експертизу частину деревини. Саме приміщення вже було цілком зруйноване, і нам важко сказати, чи дотримувались правил безпеки, чи ні. Ніхто цей музей-криївку не обстежував раніше і важко судити, що там було з предметів безпеки”, — пояснив тимчасово виконуючий обов’язки начальника поліції Пустомитівського району у Львівській області Роман Білик.

Окрім цього, відомо, що приміщення криївки опалювалось саморобними пристроями, скрізь були встановлені пічки, які топили деревом і вугіллям. Криївка розташована посеред лісу, далеко від сільських будинків, тому ніхто із мешканців Басівки нічого не знає про пожежу.

Лише через півтора місяця, коли будуть результати експертизи, стане відомо, що саме стало причиною пожежі.

Наразі в соціальних мережах дискутують щодо відновлення музею.

Нагадаємо, 2 січня о 12:04 у лісі с.Басівка Пустомитівського району в приміщенні “Музею-криївки підпільної типографії УПА” філії Щирецького музею пам’яті жертв Сталінських репресій виникла пожежа.