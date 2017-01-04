Убежище УПА во Львовской области могли поджечь - сотрудники музея

"Это был восстановленный ​​тайник, о котором нам рассказала Владимира Кулик на Андрея, она здесь работала машинисткой. Тайник состояла из двух помещений - верхнего, был на 30 метров подземный переход и еще одно помещение, где сидели женщины-машинистки и печатали разные материалы ", - говорит руководитель музея Иван Попович.

Еще 1 января в тайнике была экскурсия, а уже на следующий день И.Попович увидел на месте музея пепелище.

Полиция Пустомытовского района рассматривает три версии - кроме умышленного поджога еще и неосторожное обращение внутри убежища лиц и несоблюдение правил безопасности.

Осмотрев прилегающую территорию, сам музей, полицейские не обнаружили воспламеняющихся веществ, каких-то бутылок, правоохранители взяли на экспертизу часть древесины.

"Сейчас заблаговременно утверждать относительно одной версии. Осмотрев прилегающую территорию, сам музей, полицейские не обнаружили воспламеняющихся веществ, каких-то бутылок, мы взяли на экспертизу часть древесины. Само помещение уже было полностью разрушено, и нам трудно сказать, соблюдали ли правила безопасности или нет. Никто этот музей-убежище не обследовал ранее и трудно судить, что там было по предметам безопасности ", - пояснил временно исполняющий обязанности начальника полиции Пустомытовского района во Львовской области Роман Билык.

Кроме этого, известно, что помещение убежища отапливалось самодельными устройствами, везде были установлены печки, которые топили деревом и углем. Тайник находится посреди леса, вдали от сельских домов, поэтому никто из жителей Басовки ничего не знает о пожаре.

Только через полтора месяца, когда будут результаты экспертизы, станет известно, что именно стало причиной пожара.

Сейчас в социальных сетях дискутируют по восстановлению музея.

Напомним, 2 января в 12:04 в лесу с.Басовка Пустомытовского района в помещении "Музея-убежища подпольной типографии УПА" филиала Щирецкого музея памяти жертв Сталинских репрессий возник пожар .