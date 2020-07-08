Криворізький "Металург" повинен відповідати нормам УЄФА, щоб приймати матчі збірної - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент УАФ Андрій Павелко підвів підсумки інспекції стадіону "Металург" в Кривому Розі. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці, передає УНН.
"Як і "Кривбас", стадіон "Металург" зараз потребує серйозної підтримки. Ця тема і стала головним предметом обговорення на зустрічі з главою області та представниками Криворіжжя у Верховній Раді - народними депутатами Юрієм Корявченковим, Оленою Кріворучкіною і Володимиром Захарченком.
Повністю підтримав ініціативу депутатів залишити цю арену багатофункціональної. І одночасно оновлений стадіон повинен відповідати нормам УЄФА, та мати можливість прийняти один з фіналів Кубка України і матч національної збірної.
Це також є однією з наших цілей. Голова Дніпропетровської ОДА розповів, що реконструкцію стадіону "Металург" планує реалізувати в якості прикладу державно-приватного партнерства. І запевнив, що до кінця серпня буде готовий проект реконструкції", - написав Павелко.
Стадіон "Металург" розрахований на 29 783 глядачів.
Нагадаємо, в кінці червня Президент України Володимир Зеленський поставив завдання відродити футбольний клуб "Кривбас". ФК, ймовірно, в наступному сезоні буде грати в першій лізі.
Також нагадаємо, напередодні Павелко разом з нардепами проінспектував "реконструкцію" стадіону "Металург".