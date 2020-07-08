Криворожский "Металлург" должен соответствовать нормам УЕФА, чтобы принимать матчи сборной - Павелко

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент УАФ Андрей Павелко подвел итоги инспекции стадиона "Металлург" в Кривом Роге. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице, передает УНН.

"Как и "Кривбасс", стадион "Металлург" сейчас нуждается в серьезной поддержке. Эта тема и стала главным предметом обсуждения на встрече с главой области и представителями Криворожья в Верховной Раде - народными депутатами Юрием Корявченковым, Еленой Криворучкиною и Владимиром Захарченко.

Полностью поддержал инициативу депутатов оставить эту арену многофункциональной. И одновременно обновленный стадион должен соответствовать нормам УЕФА, и иметь возможность принять один из финалов Кубка Украины и матч национальной сборной.

Это также является одной из наших целей. Глава Днепропетровской ОГА рассказал, что реконструкцию стадиона "Металлург" планирует реализовать в качестве примера государственно-частного партнерства. И заверил, что до конца августа будет готов проект реконструкции", - написал Павелко.

Стадион "Металлург" рассчитан на 29 783 зрителей.

Напомним, в конце июня Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу возродить футбольный клуб "Кривбасс" . ФК, вероятно, в следующем сезоне будет играть в первой лиге.

Также напомним, накануне Павелко вместе с нардепами проинспектировал "реконструкцию" стадиона "Металлург".

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