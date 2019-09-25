Кривенко звільнився з посади заступника керівника САП
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко звільнився з посади. Про це УНН повідомила прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.
"Так, інформацію підтверджую", - сказала вона.
Водночас, деталей та причин звільнення вона не знає.
Володимир Кривенко працює в органах прокуратури з 2004 року. У САП працює з грудня 2015 року.
Як повідомляв УНН, Сергій Князєв подав у відставку з посади голови Нацполіції.