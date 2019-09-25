Кривенко уволился с должности заместителя руководителя САП
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко уволился. Об этом УНН сообщила пресс-секретар Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.
"Да, информацию подтверждаю", - сказала она.
В то же время, деталей и причин увольнения она не знает.
Владимир Кривенко работает в органах прокуратуры с 2004 года. В САП работает с декабря 2015 года.
Как сообщал УНН, Сергей Князев подал в отставку с должности главы Нацполиции.