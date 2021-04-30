Кривдник "Динамо" переміг у першій півфінальній грі Ліги Європи

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У півфінальному протистоянні Ліги Європи іспанський "Вілльяреал" вдома приймав лондонський "Арсенал", передає кореспондент УНН.

Деталі

За результатами першого тайму у іспанського клубу були великі шанси на підсумковий успіх в двох протистояннях цього етапу змагань – "Вілльяреал" відзначився двічі та не пропустив.

У першому моменті Чуквуезе пройшов двох суперників, м'яч відлетів до Трігероса, який і розписався у сітці "канонірів" (5 хв).

На 29-й хвилині після подачі з кутового м'яч на дальній стійці замкнув центрбек Рауль Альбіоль.

З 57-й хвилини лондонці залишилися у меншості через вилучення Себальйоса, однак це не завадило "Арсеналу" відіграти один гол – забив Пепе з пенальті (2:1).

Варто нагадати

"Вілльяреал" на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи вибив з турніру київське "Динамо".

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