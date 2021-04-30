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Обидчик "Динамо" победил в первой полуфинальной игре Лиги Европы

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. В полуфинальном противостоянии Лиги Европы испанский "Вилльяреал" дома принимал лондонский "Арсенал", передает корреспондент УНН.

Детали

По результатам первого тайма у испанского клуба были большие шансы на итоговый успех в двух противостояниях этого этапа соревнований - "Вилльяреал" отличился дважды и не пропустил.

В первом моменте Чуквуезе прошел двух соперников, мяч отлетел к Тригероса, который и расписался в сетке "канониров" (5 мин).

На 29-й минуте после подачи с углового мяч на дальней штанге замкнул центрбэк Рауль Альбиоль.

С 57-й минуте лондонцы остались в меньшинстве после удаления Себальоса, однако это не помешало "Арсеналу" отыграть один гол - забил Пепе с пенальти (2:1).

Стоит напомнить

"Вилльяреал" на стадии 1/8 финала Лиги Европы выбил из турнира киевское "Динамо".

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