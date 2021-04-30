Обидчик "Динамо" победил в первой полуфинальной игре Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В полуфинальном противостоянии Лиги Европы испанский "Вилльяреал" дома принимал лондонский "Арсенал", передает корреспондент УНН.
Детали
По результатам первого тайма у испанского клуба были большие шансы на итоговый успех в двух противостояниях этого этапа соревнований - "Вилльяреал" отличился дважды и не пропустил.
В первом моменте Чуквуезе прошел двух соперников, мяч отлетел к Тригероса, который и расписался в сетке "канониров" (5 мин).
На 29-й минуте после подачи с углового мяч на дальней штанге замкнул центрбэк Рауль Альбиоль.
С 57-й минуте лондонцы остались в меньшинстве после удаления Себальоса, однако это не помешало "Арсеналу" отыграть один гол - забил Пепе с пенальти (2:1).
Стоит напомнить
"Вилльяреал" на стадии 1/8 финала Лиги Европы выбил из турнира киевское "Динамо".