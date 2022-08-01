Кривавий злочин в Оленівці: омбудсмен заявив, що місце перебування Дениса Прокопенка та Сергія Волини встановлюється
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що місце перебування командира полку “Азов” Дениса Прокопенка та майора морпіхів 36-ї ОБрМП Сергія Волини наразі встановлюється. Про це омбудсмен сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання про те, де перебували українські командири на момент вибуху в Оленівці, передає УНН.
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"Це два наших командири. Ми зараз встановлюємо конкретно місце, де вони перебували. Знову ж таки, щоб не завадити процесу як обміну так і отриманню інформації я публічно не можу оприлюднювати інформацію, де хто знаходиться і що ми робимо для того, щоб провести такий обмін", - пояснив Лубінець.
Додамо
Із території Азовсталі останніми вийшли три командири - командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар (Калина) та майор морпіхів Сергій Волинський (Волина).
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