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Кривавий злочин в Оленівці: омбудсмен заявив, що місце перебування Дениса Прокопенка та Сергія Волини встановлюється

Кривавий злочин в Оленівці: омбудсмен заявив, що місце перебування Дениса Прокопенка та Сергія Волини встановлюється

Київ • УНН

 • 704105 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що місце перебування командира полку “Азов” Дениса Прокопенка та майора морпіхів 36-ї ОБрМП Сергія Волини наразі встановлюється. Про це омбудсмен сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання про те, де перебували українські командири на момент вибуху в Оленівці, передає УНН.

Цитата

"Це два наших командири. Ми зараз встановлюємо конкретно місце, де вони перебували. Знову ж таки, щоб не завадити процесу як обміну так і отриманню інформації я публічно не можу оприлюднювати інформацію, де хто знаходиться і що ми робимо для того, щоб провести такий обмін", - пояснив Лубінець.

Додамо

Із території Азовсталі останніми вийшли три командири - командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар (Калина) та майор морпіхів Сергій Волинський (Волина).

Нагадаємо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що удар по Оленівці – це знищення рашистами доказів воєнних злочинів.

За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок обстрілу колонії в Оленівці загинуло приблизно 40 осіб, дістало поранення – 130.

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, які свідчать про те, що російські окупанти могли влаштувати трагедію в колонії за допомогою вибухівки.

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