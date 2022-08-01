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Кровавое преступление в Еленовке: омбудсмен заявил, что местонахождение Дениса Прокопенко и Сергея Волыны устанавливается

Киев • УНН

 • 704096 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что место нахождения командира полка “Азов” Дениса Прокопенко и майора морпехов 36-й ОБРМП Сергея Волыны устанавливается. Об этом омбудсмен сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, где находились украинские командиры на момент взрыва в Еленовке, передает УНН.

Цитата

"Это два наших командира. Мы сейчас устанавливаем конкретно место, где они находились. Опять же, чтобы не помешать процессу как обмена так и получению информации я публично не могу обнародовать информацию, где кто находится и что мы делаем для того, чтобы провести такой обмен", – объяснил Лубинец.

Добавим

С территории Азовстали последними вышли три командира - командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламарь (Калина) и майор морпехов Сергей Волынский (Волына).

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что удар по Еленовке – это уничтожение рашистами доказательств военных преступлений.

По данным Офиса Генпрокурора, в результате обстрела колонии в Еленовке погибли примерно 40 человек, получили ранения – 130.

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, свидетельствующие о том, что российские оккупанты могли устроить трагедию в колонии с помощью взрывчатки.

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