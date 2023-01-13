Крістін Ламбрехт подала у відставку з посади міністра оборони Німеччини - газета Bild
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Крістін Ламбрехт ухвалила рішення піти з посади міністра оборони Німеччини. Газета Bild дізналась про це з кількох джерел, передає УНН.
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"Таким чином, ініціатива відмовитися від посади походить від неї, а не від канцелярії. Її наступник вже обговорюється", - повідомила Bild.
Bild дізналася, що наступник Ламбрехт має бути обраний швидко. В даний час як можливий наступник згадується військовий комісар Єва Хёгль.
Доповнення
Майбутній відставці передувало кілька скандалів.
У першому інтерв'ю після вступу на посаду (грудень 2021 р.) як глава Бундесверу Ламбрехт заявила BILD am SONNTAG, що не знає звань Бундесверу. За п'ять місяців вона зізналася: звань вона так і не вивчила.
"Коли близько 200 000 російських солдатів пройшли маршем перед кордонами України у січні 2022 року, Ламбрехт з гордістю оголосила про доставку в Україну 5000 касок. Ганьба!", - пише Bild.
Коли канцлер Олаф Шольц проголосив "поворот епохи" після нападу росії, Ламбрехт говорила про "політику роззброєння".