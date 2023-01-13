Кристин Ламбрехт подала в отставку с должности министра обороны Германии - газета Bild

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"Таким образом, инициатива отказаться от должности исходит от нее, а не от канцелярии. Ее преемник уже обсуждается", - сообщила Bild.

Bild узнала, что преемник Ламбрехт должен быть выбран быстро. В настоящее время в качестве возможного преемника упоминается военный комиссар Ева Хёгль.

Дополнение

Будущей отставке предшествовало несколько скандалов.

В первом интервью после вступления в должность (декабрь 2021 г.) в качестве главы Бундесвера Ламбрехт заявила BILD am SONNTAG, что не знает званий Бундесвера. Спустя пять месяцев она призналась: званий она так и не выучила.

"Когда около 200 000 российских солдат прошли маршем перед границами Украины в январе 2022 года, Ламбрехт с гордостью объявила о доставке в Украину 5000 касок. Позор!", - пишет Bild.

Когда канцлер Олаф Шольц провозгласил "поворот эпохи" после нападения россии, Ламбрехт говорила о "политике разоружения".