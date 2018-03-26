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Крисін попросив суд вжити до нього посилені заходи безпеки

Крисін попросив суд вжити до нього посилені заходи безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Юрій Крисін, якого обвинувачують у переслідуванні і катуванні активістів Майдану, попросив Дарницький районний суд Києва вжити до нього посилені заходи безпеки, оскільки побоюється за свої життя і здоров'я з боку націоналістів. Відповідне клопотання він заявив сьогодні під час засідання у Дарницькому райсуді столиці, який сьогодні продовжив слухати справу Крисіна, передає кореспондент УНН.

Зокрема Крисін просить суд надати йому державну охорону, проводити засідання у закритому режимі та у режимі відеоконференції.

У свою чергу сторона обвинувачення виступає проти задоволення цього клопотання через відсутність підстав.

"Заходи безпеки, які скасовані 28 лютого, Крисін використовував для того, щоб процес проходив у закритому режимі і не був публічним… Якщо б дійсно комусь, хто перебував поруч з Крисіним (а таких людей було багато), захотілося спричинити йому шкоду, вони б це зробили. Через відсутність реальних загроз життю та здоров'ю Крисіну ми заперечуємо проти задоволення цього клопотання", - зазначив прокурор.

При цьому він зауважив, що у серпні 2014 року Крисін у своїй заяві про надання охорони зазначав, що вона йому потрібна лише у судових засіданнях, і він її буде викликати. Крім того, за словами прокурора, чинне законодавство не передбачає застосування відразу трьох заходів безпеки.

У свою чергу представники потерпілої сторони надали суду висновок Комісара ООН з прав людини, де зазначається, що до Крисіна застосовується особливе ставлення, що позбавляє потерпілих розраховувати на справедливий суд. Наразі суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Нагадаємо, 5 березня у Дарницькому райсуді Києва розпочався судовий процес за обвинуваченням Крисіна у переслідуваннях, викраденні та катування ативістів Євромайдану. 15 березня суд виніс постанову про примусову доставку Крисіна 26 березня до суду через його неявку.

Як повідомляв УНН, вироком Шевченківського районного суду Києва Крисіна було засуджено до 4 років ув’язнення з дворічним випробувальним терміном за участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія узимку 2014 року.

Генеральна прокуратура України внесла апеляційну скаргу на вирок суду, яка має бути розглянута 2 квітня.

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