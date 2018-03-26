Крисін попросив суд вжити до нього посилені заходи безпеки

КИЇВ. 26 березня. УНН. Юрій Крисін, якого обвинувачують у переслідуванні і катуванні активістів Майдану, попросив Дарницький районний суд Києва вжити до нього посилені заходи безпеки, оскільки побоюється за свої життя і здоров'я з боку націоналістів. Відповідне клопотання він заявив сьогодні під час засідання у Дарницькому райсуді столиці, який сьогодні продовжив слухати справу Крисіна, передає кореспондент УНН.