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Крысин попросил суд применить к нему усиленные меры безопасности

Крысин попросил суд применить к нему усиленные меры безопасности

Киев  •  УНН

 • 11547 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Юрий Крысин, которого обвиняют в преследовании и пытках активистов Майдана, попросил Дарницкий районный суд Киева применить к нему усиленные меры безопасности, поскольку опасается за свою жизнь и здоровье со стороны националистов. Соответствующее ходатайство он заявил сегодня во время заседания в Дарницком райсуде столицы, который сегодня продолжил слушать дело Крысина, передает корреспондент УНН.

В частности Крысин просит суд предоставить ему государственную охрану, проводить заседания в закрытом режиме и в режиме видеоконференции.

В свою очередь сторона обвинения выступает против удовлетворения этого ходатайства из-за отсутствия оснований.

"Меры безопасности, которые отменены 28 февраля, Крысин использовал для того, чтобы процесс проходил в закрытом режиме и не был публичным... Если бы действительно кому-то, кто находился рядом с Крысиным (а таких людей было много), захотелось причинить ему вред, они бы это сделали. Из-за отсутствия реальных угроз жизни и здоровью Крысину мы возражаем против удовлетворения этого ходатайства", - отметил прокурор.

При этом он отметил, что в августе 2014 года Крысин в своем заявлении о предоставлении охраны отмечал, что она ему нужна только в судебных заседаниях, и он ее будет вызывать. Кроме того, по словам прокурора, действующее законодательство не предусматривает применение сразу трех мер безопасности.

В свою очередь представители потерпевшей стороны предоставили суду заключение Комиссара ООН по правам человека, где отмечается, что к Крысину применяется особое отношение, которое лишает потерпевших рассчитывать на справедливый суд. Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, 5 марта в Дарницком райсуде Киева начался судебный процесс по обвинению Крысина в преследованиях, похищении и пытках ативистов Евромайдана. 15 марта суд вынес постановление о принудительной доставке Крысина 26 марта в суд из-за его неявки.

Как сообщал УНН, приговором Шевченковского районного суда Киева Крысин был осужден до 4 лет лишения свободы с двухлетним испытательным сроком за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремея зимой 2014 года.

Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда, которую должны рассмотреть 2 апреля.

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