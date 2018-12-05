Роналду подарував Олександру Ярославському на День Народження футболку з дарчим написом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Роналдо привітав бізнесмена Олександра Ярославського з Днем Народження і подарував йому і його дружині Марині футболку з дарчим написом, передає УНН, з посиланням на Instagram Марини Ярославської.
Сьогодні святкує День народження Олександр Ярославський, легендарний президент харківського “Металіста”, при якому клуб регулярно піднімався на п’єдестал пошани в національній першості і успішно виступав на єврокубковій арені. Бізнесмен також інвестував 300 млн. доларів в інфраструктуру Харкова, щоб його рідне місто отримало статус приймаючого міста Євро-2012.
В одному з “харківських” матчів континентальної першості грала збірна Португалії, в її складі на поле побудованого Ярославським стадіону вийшов Кріштіану Роналду, один з кращих гравців в історії футболу, володар численних нагород і титулів. І в цьому році на день народження Олександра Ярославського знаменитий футболіст подарував імениннику знаковий подарунок — футболку з дарчим написом “Марині і Алексу”. Про це написала в своєму Instagram сама дружина Ярославського Марина.
Подарок от @cristiano С футболом навсегда #forever #sv_marinka