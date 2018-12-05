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Роналду подарил Александру Ярославскому на День Рождения футболку с дарственной надписью

Киев • УНН

 • 25613 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Роналдо поздравил бизнесмена Александра Ярославского с Днем Рождения и подарил ему и его супруге Марине футболку с дарственной надписью, передает УНН со ссылкой на Instagram Марины Ярославской.

Роналду подарил Александру Ярославскому на День Рождения футболку с дарственной надписью

Сегодня празднует День рождения Александр Ярославский, легендарный президент харьковского “Металлиста”, при котором клуб регулярно поднимался на пьедестал почета в национальном первенстве и успешно выступал на еврокубковой арене. Бизнесмен также инвестировал 300 млн. долларов в инфраструктуру Харькова, чтобы его родной город получил статус принимающего города Евро-2012.

В одном из “харьковских” матчей континентального первенства играла сборная Португалии, в ее составе на поле построенного Ярославским стадиона вышел Криштиану Роналду, один из лучших игроков в истории футбола, обладатель многочисленных наград и титулов. И в этом году на день рождения Александра Ярославского знаменитый футболист подарил имениннику знаковый подарок — футболку с дарственной надписью “Марине и Алексу”. Об этом написала в своем Instagram сама супруга Ярославского Марина.

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Подарок от @cristiano С футболом навсегда #forever #sv_marinka

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