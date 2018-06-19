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Крищенко заявив про зменшення кількості правоохоронців під Радою

Крищенко заявив про зменшення кількості правоохоронців під Радою

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Під будівлею Верховної Ради України зменшили кількість правоохоронців. Про це під ВРУ повідомив голова київської поліції Андрій Крищенко, передає УНН.

"Правоохоронців ми кількість зменшили, 500 чоловік, частина людей, приблизно 10-15 осіб пішли до Печерського районного управління", - повідомив Крищенко.

Також він зазначив, що загалом під будівлею ВРУ сьогодні було максимум 2 тисячі учасників акцій.

"Максимально, за нашою інформацією, було приблизно до 2 тисяч учасників", - зазначив він.

Нагадаємо, внаслідок сутички під Верховною Радою України постраждали двоє правоохоронців - в одного закрита черепно-мозкова травма, в іншого - опіки очей від сльозогінного газу. Речник МВД Артем Шевченко заявляв, що ситуація під ВР залишається контрольованою. Поліція оцінює кількість мітингувальників з різних груп у близько півтори тисячі осіб.

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