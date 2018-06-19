Крищенко заявив про зменшення кількості правоохоронців під Радою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Під будівлею Верховної Ради України зменшили кількість правоохоронців. Про це під ВРУ повідомив голова київської поліції Андрій Крищенко, передає УНН.
"Правоохоронців ми кількість зменшили, 500 чоловік, частина людей, приблизно 10-15 осіб пішли до Печерського районного управління", - повідомив Крищенко.
Також він зазначив, що загалом під будівлею ВРУ сьогодні було максимум 2 тисячі учасників акцій.
"Максимально, за нашою інформацією, було приблизно до 2 тисяч учасників", - зазначив він.
Нагадаємо, внаслідок сутички під Верховною Радою України постраждали двоє правоохоронців - в одного закрита черепно-мозкова травма, в іншого - опіки очей від сльозогінного газу. Речник МВД Артем Шевченко заявляв, що ситуація під ВР залишається контрольованою. Поліція оцінює кількість мітингувальників з різних груп у близько півтори тисячі осіб.