Крищенко заявил об уменьшении количества правоохранителей под Радой
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Под зданием Верховной Рады Украины уменьшили количество правоохранителей. Об этом под ВРУ сообщил председатель киевской полиции Андрей Крищенко, передает УНН.
"Стражей мы количество уменьшили, 500 человек, часть людей, примерно 10-15 человек пошли в Печерское районное управление", - сообщил Корищенко.
Также он отметил, что в целом под зданием ВРУ сегодня было максимум 2000 участников акций.
"Максимально, по нашей информации, было примерно до 2 тысяч участников", - отметил он.
Напомним, в результате столкновения под Верховной Радой Украины пострадали двое правоохранителей - у одного закрытая черепно-мозговая травма, у другого - ожоги глаз от слезоточивого газа. Представитель МВД Артем Шевченко заявлял, что ситуация под ВР остается контролируемой. Полиция оценивает количество митингующих с разных групп в около полутора тысяч человек.