Крищенко заявил об уменьшении количества правоохранителей под Радой

"Стражей мы количество уменьшили, 500 человек, часть людей, примерно 10-15 человек пошли в Печерское районное управление", - сообщил Корищенко.



Также он отметил, что в целом под зданием ВРУ сегодня было максимум 2000 участников акций.



"Максимально, по нашей информации, было примерно до 2 тысяч участников", - отметил он.



Напомним, в результате столкновения под Верховной Радой Украины пострадали двое правоохранителей - у одного закрытая черепно-мозговая травма, у другого - ожоги глаз от слезоточивого газа. Представитель МВД Артем Шевченко заявлял, что ситуация под ВР остается контролируемой. Полиция оценивает количество митингующих с разных групп в около полутора тысяч человек.



