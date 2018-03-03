Крищенко: на чотирьох зі 111 затриманих під ВР вже складено протоколи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. На чотирьох зі 111 затриманих сьогодні під будівлею Верховної Ради активістів вже складено протоколи про правопорушення. Як повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Києві, про це заявив начальник управління Андрій Крищенко, передає УНН.
"Загалом доставили 111 осіб. Розпочато кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України і на чотирьох осіб складено адміністративні протоколи. На цей час в управліннях поліції перебуває вісім осіб, усіх інших опитали і відпустили", - сказав А.Крищенко.
За його словами, загалом під час обшуку вилучили два предмети, схожі на гранати Ф1 (імовірно, страйкбольні), 9 – РГД5, схожих на бойові (буде призначена експертиза), запали, димові міни та шашки, ножі, пляшки із запалювальною сумішшю, споряджені піротехнічними виробами для розриву, кийки, телескопічні дубинки, металеві палиці, пристосовані для нанесення тілесних ушкоджень.
Також А.Крищенко зазначив, що до лікарняних закладів звернулося 13 осіб, які перебували у наметовому містечку, та сім працівників поліції.
"Інформації про те, що хтось отримав тяжкі ушкодження, на цей час у поліції немає. Усім надано медичну допомогу", - сказав А.Крищенко.
Додамо, раніше рдвокат низки активістів з-під ВР заявив, що на них не склали протоколів.
Нагадаємо, зранку 3 березня під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко.
Поліція відкрила провадження через ранкові події під ВР - за ст. 345 ККУ.