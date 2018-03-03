Крищенко: на чотирьох зі 111 затриманих під ВР вже складено протоколи

КИЇВ. 3 березня. УНН. На чотирьох зі 111 затриманих сьогодні під будівлею Верховної Ради активістів вже складено протоколи про правопорушення. Як повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Києві, про це заявив начальник управління Андрій Крищенко, передає УНН.