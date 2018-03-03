Крищенко: на четырех из 111 задержанных под ВР уже составлены протоколы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. На четырех из 111 задержанных сегодня под зданием Верховной Рады активистов уже составлены протоколы о правонарушении. Как сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Киеве, об этом заявил начальник управления Андрей Крищенко, передает УНН.
"Всего доставили 111 человек. Начато уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины и на четырех человек составлены административные протоколы. В настоящее время в управлениях полиции находится восемь человек, всех опросили и отпустили", - сказал А.Крищенко.
По его словам, в целом во время обыска изъяли два предмета, похожие на гранаты Ф1 (вероятно, страйкбольные), 9 - РГД-5, похожих на боевые (будет назначена экспертиза), запалы, дымовые мины и шашки, ножи, бутылки с зажигательной смесью, оснащенные пиротехническими изделиями для разрыва, дубинки, телескопические дубинки, металлические палки, приспособленные для нанесения телесных повреждений.
Также А.Крищенко отметил, что в больничные учреждения обратилось 13 человек, находившихся в палаточном городке, и семь сотрудников полиции.
"Информация о том, что кто-то получил тяжелые повреждения, в настоящее время у полиции нет. Всем оказана медицинская помощь", - сказал А.Крищенко.
Добавим, ранее рдвокат ряда активистов из-под ВР заявил, что на них не составили протоколов.
Напомним, утром 3 марта под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок.
Полиция открыла производство из-за утренних событий под ВР - по ст. 345 УКУ.