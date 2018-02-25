Кримськотатарську активістку, яка вийшла на пікет біля Ханського палацу, затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. На території незаконно анексованого Криму за одиночний пікет біля Ханського палацу затримали кримську татарку Ельмаз Акімову. Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Надійшла інформація про затримання в Бахчисараї кримської татарки, Ельмаз Акімової, яка вийшла з одиночним пікетом біля Ханського палацу з плакатом — „руки геть від Ханського палацу“. Два провокатора розірвали плакат і зараз співробітники поліції намагаються відвезти її до відділку. Цивільні захисники виїжджають на місце”, — йдеться в повідомленні правозахисника.
Пізніше "Кримська солідарність" повідомила, що Ельмаз Акімова - кримська татарка, мусульманка, 28 років.
"За повідомленням активістів, поліцію викликали перехожі, побачивши, як у дівчини відбирають плакат. Зараз Ельмаз Акімова в РВВС Бахчисарая... не затримали, подається скарга в поліцію на тих провокаторів, які порвали плакат з написом", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Ханський палац у Бахчисараї — це пам’ятка історії та культури всесвітнього значення, єдиний у світі зразок кримськотатарської палацової архітектури.
8 жовтня 2017 року Державний комітет з державної реєстрації та кадастру в анексованому Криму зареєстрував право власності на 32 об’єкти нерухомості Ханського палацу.
Нагадаємо, раніше Міністерство культури України висловило протест стосовно проведення масштабних робіт на пам’ятці національного занчення на території Бахчисарайського заповідника в окупованому Криму.
Повідомляється, що під час ремонтних робіт було пошкоджено розписи 18-го століття, на фасаді будівлі з’явилися тріщини та обвалилася штукатурка.
27 грудня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України заявило про зафіксовані факти неналежного проведення реставраційних робіт у “Ханському палаці” в анексованому Криму, що ставить під загрозу його збереження.
Після цього Мінкультури виступило з ініціативою організувати моніторингову місію ЮНЕСКО до анексованого Криму для огляду стану пам’яток на території півострова.