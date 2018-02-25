Крымскотатарскую активистку, которая вышла на пикет к Ханскому дворцу, задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. На территории незаконно аннексированного Крыма за одиночный пикет у Ханского дворца задержали крымскую татарку Эльмаз Акимову. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Поступила информация о задержании в Бахчисарае крымской татарки, Эльмаз Акимовой, которая вышла с одиночным пикетом к Ханскому дворцу с плакатом - "руки прочь от Ханского дворца". Два провокатора разорвали плакат и сейчас сотрудники полиции пытаются отвезти ее в участок. Гражданские защитники выезжают на место", - говорится в сообщении правозащитника.
Позже "Крымская солидарность" сообщила, что Эльмаз Акимова - крымская татарка, мусульманка, 28 лет.
"По сообщению активистов, полицию вызвали прохожие, увидев, как у девушки отбирают плакат. Сейчас Эльмаз Акимова в РОВД Бахчисарая ... не задержали, подается жалоба в полицию на тех провокаторов, которые порвали плакат с надписью", - говорится в сообщении.
Отметим, что Ханский дворец в Бахчисарае - это памятник истории и культуры всемирного значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры.
8 октября 2017 года Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру в аннексированном Крыму зарегистрировал право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца.
Напомним, ранее Министерство культуры Украины выразило протест по проведению масштабных работ на памятнике национального занчення на территории Бахчисарайского заповедника в оккупированном Крыму.
Сообщается, что во время ремонтных работ были повреждены росписи 18-го века, на фасаде здания появились трещины и обвалилась штукатурка.
27 декабря Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о зафиксированных фактах ненадлежащего проведения реставрационных работ в "Ханском дворце" в аннексированном Крыму, что ставит под угрозу его сохранность.
После этого Минкультуры выступило с инициативой организовать мониторинговую миссию ЮНЕСКО в аннексированном Крыму для осмотра состояния памятников на территории полуострова.