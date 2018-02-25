Крымскотатарскую активистку, которая вышла на пикет к Ханскому дворцу, задержали

КИЕВ. 25 февраля. УНН. На территории незаконно аннексированного Крыма за одиночный пикет у Ханского дворца задержали крымскую татарку Эльмаз Акимову. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook, передает УНН.