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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60841 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73614 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76485 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106622 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100212 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104476 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111466 просмотра

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Крымскотатарскую активистку, которая вышла на пикет к Ханскому дворцу, задержали

Крымскотатарскую активистку, которая вышла на пикет к Ханскому дворцу, задержали

Киев  •  УНН

 • 8569 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. На территории незаконно аннексированного Крыма за одиночный пикет у Ханского дворца задержали крымскую татарку Эльмаз Акимову. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Поступила информация о задержании в Бахчисарае крымской татарки, Эльмаз Акимовой, которая вышла с одиночным пикетом к Ханскому дворцу с плакатом - "руки прочь от Ханского дворца". Два провокатора разорвали плакат и сейчас сотрудники полиции пытаются отвезти ее в участок. Гражданские защитники выезжают на место", - говорится в сообщении правозащитника.

Позже "Крымская солидарность" сообщила, что Эльмаз Акимова - крымская татарка, мусульманка, 28 лет.

"По сообщению активистов, полицию вызвали прохожие, увидев, как у девушки отбирают плакат. Сейчас Эльмаз Акимова в РОВД Бахчисарая ... не задержали, подается жалоба в полицию на тех провокаторов, которые порвали плакат с надписью", - говорится в сообщении.

Отметим, что Ханский дворец в Бахчисарае - это памятник истории и культуры всемирного значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры.

8 октября 2017 года Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру в аннексированном Крыму зарегистрировал право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца.

Напомним, ранее Министерство культуры Украины выразило протест по проведению масштабных работ на памятнике национального занчення на территории Бахчисарайского заповедника в оккупированном Крыму.

Сообщается, что во время ремонтных работ были повреждены росписи 18-го века, на фасаде здания появились трещины и обвалилась штукатурка.

27 декабря Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о зафиксированных фактах ненадлежащего проведения реставрационных работ в "Ханском дворце" в аннексированном Крыму, что ставит под угрозу его сохранность.

После этого Минкультуры выступило с инициативой организовать мониторинговую миссию ЮНЕСКО в аннексированном Крыму для осмотра состояния памятников на территории полуострова.

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