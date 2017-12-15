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Кримськотатарський активіст Дегерменджі потребує кваліфікованої меддопомоги - правозахисники

Кримськотатарський активіст Дегерменджі потребує кваліфікованої меддопомоги - правозахисники

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Українські правозахисники закликали світову спільноту вимагати допуску медиків до госпіталізованого раніше кримського активіста Бекіра Дегерменджі, передає УНН з посиланням на Crimean Human Rights Group.

"Звертаємося до представників міжнародних організацій, урядів країн Європейського Союзу, Швейцарії, США та Канади: стежити за станом здоров’я Бекіра Дегерменджі і перебігом політично вмотивованого кримінального переслідування фігурантів так званої справи про нібито вимагання, а також за перебігом інших політично вмотивованих кримінальних справ;

сприяти наданню кваліфікованої медичної допомоги Бекіру Дегерменджі, зокрема вимагати від РФ допустити міжнародну групу незалежних лікарів до Бекіра Дегерменджі і інших політичних в’язнів, які потребують медичної допомоги;

виступити з публічними заявами на адресу РФ з вимогою негайного надання якісної і повної медичної допомоги Бекіру Дегерменджі і іншим політичним в’язням, які мають таку потребу," - закликали правозахисники.

Повідомили, що в даний час стан Дегерменджі вкрай важкий, у нього набряк легень і серцева недостатність. На даний момент він знаходиться в медикаментозному сні на штучній вентиляції легень.

За інформацією родичів і адвоката, ув’язнений знаходиться в 7 міській лікарні Сімферополя, де його в несвідомому стані тримають в наручниках.

До палати не допускають дружину Дегерменджі і адвоката.

Протягом п’яти попередніх днів Бекір Дегерменджі не міг спати через загострення астми. Так, 6 грудня 2017 так званий кримський суд відхилив Апеляційну скаргу на обрану міру запобіжного заходу. Під час судового засідання Бекіру Дегерменджі стало погано, викликали швидку, але при цьому арешт залишили в силі. Під час засідання активіст був в кисневій масці.

Як повідомляв УНН, 14 грудня 2017 о третій годині ночі 57-річного кримськотатарського активіста Бекіра Дегерменджі, який знаходиться в Сімферопольському СІЗО за сфабрикованою справою про нібито вимагання, відвезли в реанімацію. Бекір Дегерменджі має 3 групу інвалідності і страждає від бронхіальної астми.

Нагадаємо, 23 листопада в Сімферополі силовики затримали групу кримських татар — Кязім Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинуватили у вимаганні у громадянина Туреччини. 24 листопада суд заарештував затриманих кримськотатарських активістів до 15 січня 2018 року. На чотирьох затриманих було порушено кримінальну справу за підозрою в нібито вимагання. 6 грудня через два тижні після затримань у Асана Чапуха в СІЗО стався мікроінсульт, оніміла ліва частина тіла. Необхідна медична допомога йому не надається.

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