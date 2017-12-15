Крымскотатарский активист Дегерменджи нуждается в квалифицированной медпомощи - правозащитники

"Обращаемся к представителям международных организаций, правительств стран Европейского Союза, Швейцарии, США и Канады: следить за состоянием здоровья Бекира Дегерменджи и течением политически мотивированного уголовного преследования фигурантов так называемого дела о якобы вымогательстве, а также за ходом других политически мотивированных уголовных дел;

способствовать оказанию квалифицированной медицинской помощи Бекиру Дегерменджи, в частности требовать от РФ допустить международную группу независимых врачей к Бекиру Дегерменджи и других политических заключенных, нуждающихся в медицинской помощи;

выступить с публичными заявлениями в адрес РФ с требованием немедленного предоставления качественной и полной медицинской помощи Бекиру Дегерменджи и другим политическим заключенным, которые имеют такую ​​потребность", - призвали правозащитники.

Сообщили, что в настоящее время состояние Дегерменджи крайне тяжелое, у него отек легких и сердечная недостаточность. На данный момент он находится в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких.

По информации родственников и адвоката, заключенный находится в 7 городской больнице Симферополя, где его в бессознательном состоянии держат в наручниках.

В палату не допускают жену Дегерменджи и адвоката.

В течение пяти предыдущих дней Бекир Дегерменджи не мог спать из-за обострения астмы. Так, 6 декабря 2017 так называемый крымский суд отклонил кассационную жалобу на избранную меру пресечения. Во время судебного заседания Бекиру Дегерменджи стало плохо, вызвали скорую, но при этом арест оставили в силе. Во время заседания активист был в кислородной маске.

Как сообщал УНН, 14 декабря 2017 в три часа ночи 57-летнего крымскотатарского активиста Бекира Дегерменджи, который находится в Симферопольском СИЗО по сфабрикованному делу о якобы вымогательстве, увезли в реанимацию. Бекир Дегерменджи имеет 3 группу инвалидности и страдает от бронхиальной астмы.

Напомним, 23 ноября в Симферополе силовики задержали группу крымских татар - Кязим Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвинили в вымогательстве у гражданина Турции. 24 ноября суд арестовал задержанных крымскотатарских активистов до 15 января 2018 года. На четырех задержанных было возбуждено уголовное дело по подозрению в якобы вымогательстве. 6 декабря через две недели после задержаний в Асана Чапуха в СИЗО произошел микроинсульт, онемела левая часть тела. Необходимая медицинская помощь ему не предоставляется.