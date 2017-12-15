Крымскотатарский активист Дегерменджи нуждается в квалифицированной медпомощи - правозащитники

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 98747 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101925 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102282 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116412 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103337 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105808 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112702 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117233 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123052 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134786 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Крымскотатарский активист Дегерменджи нуждается в квалифицированной медпомощи - правозащитники

Крымскотатарский активист Дегерменджи нуждается в квалифицированной медпомощи - правозащитники

Киев  •  УНН

 • 7000 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинские правозащитники призвали мировое сообщество требовать допуска медиков к госпитализированному ранее крымскому активисту Бекиру Дегерменджи, передает УНН со ссылкой на Crimean Human Rights Group.

"Обращаемся к представителям международных организаций, правительств стран Европейского Союза, Швейцарии, США и Канады: следить за состоянием здоровья Бекира Дегерменджи и течением политически мотивированного уголовного преследования фигурантов так называемого дела о якобы вымогательстве, а также за ходом других политически мотивированных уголовных дел;

способствовать оказанию квалифицированной медицинской помощи Бекиру Дегерменджи, в частности требовать от РФ допустить международную группу независимых врачей к Бекиру Дегерменджи и других политических заключенных, нуждающихся в медицинской помощи;

выступить с публичными заявлениями в адрес РФ с требованием немедленного предоставления качественной и полной медицинской помощи Бекиру Дегерменджи и другим политическим заключенным, которые имеют такую ​​потребность", - призвали правозащитники.

Сообщили, что в настоящее время состояние Дегерменджи крайне тяжелое, у него отек легких и сердечная недостаточность. На данный момент он находится в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких.

По информации родственников и адвоката, заключенный находится в 7 городской больнице Симферополя, где его в бессознательном состоянии держат в наручниках.

В палату не допускают жену Дегерменджи и адвоката.

В течение пяти предыдущих дней Бекир Дегерменджи не мог спать из-за обострения астмы. Так, 6 декабря 2017 так называемый крымский суд отклонил кассационную жалобу на избранную меру пресечения. Во время судебного заседания Бекиру Дегерменджи стало плохо, вызвали скорую, но при этом арест оставили в силе. Во время заседания активист был в кислородной маске.

Как сообщал УНН, 14 декабря 2017 в три часа ночи 57-летнего крымскотатарского активиста Бекира Дегерменджи, который находится в Симферопольском СИЗО по сфабрикованному делу о якобы вымогательстве, увезли в реанимацию. Бекир Дегерменджи имеет 3 группу инвалидности и страдает от бронхиальной астмы.

Напомним, 23 ноября в Симферополе силовики задержали группу крымских татар - Кязим Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвинили в вымогательстве у гражданина Турции. 24 ноября суд арестовал задержанных крымскотатарских активистов до 15 января 2018 года. На четырех задержанных было возбуждено уголовное дело по подозрению в якобы вымогательстве. 6 декабря через две недели после задержаний в Асана Чапуха в СИЗО произошел микроинсульт, онемела левая часть тела. Необходимая медицинская помощь ему не предоставляется.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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