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Кримського татарина викрали біля Верховного суду окупованого Криму

Кримського татарина викрали біля Верховного суду окупованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Біля Верховного суду окупованого Криму люди в масках викрали кримського татарина Аділова Бєляла. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив кримський адвокат Еміль Курбедінов, передає УНН.

“Зухвале викрадення кримського татарина Аділова Бєляла людьми в масках біля Верховного суду Криму! Ніхто з нападників не представився, вели себе зухвало. Є очевидці і начебто хтось встиг зняти на відео. Інформація перевіряється”, — повідомив адвокат.

З його слів, А.Бєлял - цивільний активіст, який прийшов як слухач на судові засідання. Він був присутній при обшуках разом з іншими цивільним активістами, що проходили раніше в передмістях Сімферополя.

За наявною інформацією, наразі він перебуває в слідчому комітеті і йому закидають ст.318 КК РФ — застосування насильства або погрози щодо представника влади.

Як повідомляв УНН, у Феодосії співробітники ФСБ арештували кримського татарина.

Українські Національні Новини

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