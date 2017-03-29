Кримського татарина викрали біля Верховного суду окупованого Криму

“Зухвале викрадення кримського татарина Аділова Бєляла людьми в масках біля Верховного суду Криму! Ніхто з нападників не представився, вели себе зухвало. Є очевидці і начебто хтось встиг зняти на відео. Інформація перевіряється”, — повідомив адвокат.

З його слів, А.Бєлял - цивільний активіст, який прийшов як слухач на судові засідання. Він був присутній при обшуках разом з іншими цивільним активістами, що проходили раніше в передмістях Сімферополя.

За наявною інформацією, наразі він перебуває в слідчому комітеті і йому закидають ст.318 КК РФ — застосування насильства або погрози щодо представника влади.

Як повідомляв УНН, у Феодосії співробітники ФСБ арештували кримського татарина.