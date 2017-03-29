Крымского татарина похитили у Верховного суда оккупированного Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. У Верховного суда оккупированного Крыма люди в масках похитили крымского татарина Адилова Беляла. Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН.
“Дерзкое похищение крымского татарина Адилов Беляла людьми в масках у Верховного суда Крыма! Никто из нападавших не представлен, вели себя вызывающе. Есть очевидцы и вроде кто-то успел снять на видео. Информация проверяется”, — сообщил адвокат.
По его словам, А.Белял — гражданский активист, который пришел в качестве слушателя на судебные заседания. Он присутствовал при обысках вместе с другими гражданским активистами, проходивших ранее в пригородах Симферополя.
По имеющейся информации, сейчас он находится в следственном комитете и его обвиняют ст.318 УК РФ — применение насилия или угрозы в отношении представителя власти.
Как сообщал УНН, в Феодосии сотрудники ФСБ арестовали крымского татарина .