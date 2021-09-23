Кримський суд залишив в СІЗО імама Раіфа Февзієва

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Повідомляється, що суд розглянув апеляційну скаргу адвоката Едема Семедляєва на рішення Київського районного суду, який залишив імама Раіфа Февзієва на 1 місяць і 25 діб в СІЗО до 12 жовтня за участь в Хізб ут-Тахрір.

Як заявив юрист, судом не було враховано жодного доводу захисту, ні з національного, ні з міжнародного права.

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“Позиція у даній справі у Раіфа така: себе винним не визнає, справу вважає політично мотивованим”, — передає слова підсудного Семедляев.

Як повідомила “Кримська солідарність”, 41-річний Раіф Февзієв був імамом в селі Строганівка Сімферопольського району. Він закінчив медресе, проводив одруження, намази і имянаречения, кримськотатарський активіст і багатодітний батько.

Нагадаємо

Адвокат Едем Семедляев 17 серпня повідомив про обшук в будинку місцевого імама Раїфа Февзієва в селі Строганівка Сімферопольського району. При цьому самого адвоката на обшук не допустили. Імаму інкримінують статтю 205.5 Кримінального кодексу Росії — “організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації”.

Активісти повідомляли також про обшуки в селі Тернівка в Балаклавському районі Севастополя в Джеббара Бекирова, в селі Холмовка Бахчисарайського району в Заура Абдуллаєва, в селі Фруктове Нахімовського району Севастополя в Рустема Мурасова, в селищі Поворотний Нахімовського району Севастополя в Рустема Таїрова.

У МЗС раніше сьогодні повідомили про п’ять затриманих протягом 3-4 вересня в Криму співробітники ФСБ вранці 3 вересня затримали Ельдара Одаманов, вночі 4 вересня — Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкету Усеїновим, вранці 4 вересня після обшуків у нього вдома був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.