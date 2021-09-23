Крымский суд оставил в СИЗО имама Раифа Февзиева
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил в СИЗО имама и выпускника мусульманского медресе Раифа Февзиева. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, сообщает УНН со ссылкой на “Крымскую солидарность”.
Детали
Сообщается, что суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Эдема Семедляева на решение Киевского районного суда, который оставил имама Раифа Февзиева на 1 месяц и 25 суток в СИЗО до 12 октября за участие в Хизб ут-Тахрир.
Как заявил юрист, судом не было учтено ни одного довода защиты, ни из национального, ни из международного права.
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“Позиция по данному делу у Раифа такова: себя виновным не признает, дело считает политически мотивированным”, — передает слова подсудимого Семедляев.
Как сообщила “Крымская солидарность”, 41-летний Раиф Февзиев являлся имамом в селе Строгоновка Симферопольского района. Он окончил медресе, проводил бракосочетания, намазы и имянаречения, крымскотатарский активист и многодетный отец.
Напомним
Адвокат Эдем Семедляев 17 августа сообщил об обыске в доме местного имама Раифе Февзиева в селе Строгановка Симферопольского района. При этом самого адвоката на обыск не допустили. Имаму инкриминируют статью 205.5 Уголовного кодекса России — “организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации”.
Активисты сообщали также об обысках в селе Терновка в Балаклавском районе Севастополя в Джеббара Бекирова, в селе Холмовка Бахчисарайского района в Заура Абдуллаева, в селе Фруктовое Нахимовского района Севастополя в Рустема Мурасова, в поселке Поворотное Нахимовского района Севастополя в Рустема Таирова.
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