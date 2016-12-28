Кримський суд у справі А.Чийгоза отримав фотодокази від сторони обвинувачення

"Судове засідання почалося з традиційної відмови суду розглянути клопотання захисту про доставляння Ахтема Чийгоза в зал суду. Після цього прокурор продовжила представляти речові докази - фотографії подій 26.02.14. Під час засідання Ахтемом Чийгозом було заявлено відвід прокурору через вкрай тенденційне і упереджене коментування досліджуваних судом фотографій. Прокурор звертала увагу на незначні деталі, навмисно опускаючи контекст подій зображених на фотографіях. На думку Ахтема Чийгоза та його захисту, подібні дії прокурора були обумовлені особистою зацікавленістю в результаті його справи. Через півгодини перебування судової колегії у нарадчій кімнаті, судді оголосили ухвалу про відмову в задоволенні відводу прокурору", - зазначив М.Полозов.

За його словами, сьогодні було досліджено фотографії, які охоплюють часовий період з 14.04 до 14.09, тобто 5 хвилин.

"На представлених фотографіях чітко видно, як організовані в ланцюжки козаки і "ополченці" одномоментно, в декількох місцях намагаються видавити учасників "проукраїнського" з мітингу території двору верховної Ради АРК. Видно провокації з боку "проросійських" мітингувальників, спроби відібрати кримськотатарські прапори у своїх опонентів. У той же час, видно, як в центрі двору учасники "проукраїнського" мітингу самостійно організували коридор, через який виводять потерпілого", - розповів адвокат.

Тобто, ознак масових заворушень на фотографіях не видно, також на них відсутній свідок звинувачення Ейваз Умеров, який заявляв, що допомагав робити коридор.

"Ахтем Чийгоз в цей час знаходився зовсім в іншій частині двору Верховної Ради АРК і на фотографіях теж не зображений", - написав М.Полозов.

Наступне засідання у справі Ахтема Чийгоза відбудеться 16 січня 2017 о 9:30.

Нагадаємо, заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз був арештований 29 січня 2016 року за звинуваченням у масових заворушеннях під час подій, що відбулися під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Тоді сталося зіткнення між проросійськими активістами та учасниками мітингу за єдність України.

Як повідомляв УНН, 12 грудня суд анексованого Криму продовжив термін утримання під вартою заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза ще на три місяці.