Крымский суд по делу А.Чийгоза получил фотодоказательства от стороны обвинения

"Судебное заседание началось с традиционного отказа суда рассмотреть ходатайство защиты о доставке Ахтема Чийгоза в зал суда. После этого прокурор продолжила представлять вещественные доказательства - фотографии событий 26.02.14. Во время заседания Ахтемом Чийгозом был заявлен отвод прокурору из-за крайне тенденциозного и пристрастного комментирования исследуемых судом фотографий. Прокурор обращала внимание на незначительные детали, намеренно опуская контекст событий изображенных на фотографиях. По мнению Ахтема Чийгоза и его защиты, подобные действия прокурора были обусловлены личной заинтересованностью в результате его дела. Через полчаса пребывания судебной коллегии в совещательной комнате, судьи зачитали постановление об отказе в удовлетворении отвода прокурору", - отметил Н.Полозов.

По его словам, сегодня были исследованы фотографии, которые охватывают временной период с 14.04 до 14.09, то есть 5 минут.

"На представленных фотографиях четко видно, как организованные в цепочки казаки и "ополченцы" одномоментно, в нескольких местах пытаются выдавить участников "проукраинского" митинга с территории двора верховного Совета АРК. Видны провокации со стороны "пророссийских" митингующих, попытки отобрать крымскотатарские флаги у своих оппонентов. В то же время, видно, как в центре двора участники "проукраинского" митинга самостоятельно организовали коридор, через который выводят пострадавшего", - рассказал адвокат.

То есть, признаков массовых беспорядков на фотографиях не видно, и на них отсутствует свидетель обвинения Эйваз Умеров, который заявлял, что помогал делать коридор.

"Ахтем Чийгоз в это время находился совсем в другой части двора Верховного Совета АРК и на фотографиях отсутствует", - написал Н.Полозов.

Следующее заседание по делу Ахтема Чийгоза состоится 16 января 2017 года в 9:30.

Напомним, заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз был арестован 29 января 2016 года по обвинению в массовых беспорядках во время событий, произошедших под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года. Тогда произошло столкновение между пророссийскими активистами и участниками митинга за единство Украины.

Как сообщал УНН, 12 декабря суд аннексированного Крыма продлил срок содержания под стражей заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу еще на три месяца.