Кримська єпархія РПЦ готує запит про передачу їй 24 об'єктів "Херсонеса"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Сімферопольська і Кримська єпархія готує повторний запит в Росмайно про передачу в безоплатне користування 24 об'єктів музею-заповідника "Херсонес-Таврійський", які раніше належали Володимирському чоловічому монастирю. Про це повідомив настоятель Володимирського собору на території заповідника Сергій Халюта, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
Зазначається, що Сімферопольська і Кримська єпархія вже направляла запит про передачу в безоплатне користування "Херсонеса" в Росмайно в 2016 році. Однак відомство відхилило його в зв'язку з наданням неповного переліку документів.
"Документи будуть подані в Росмайно повторно. Точних термінів сказати не можу, як тільки будуть підготовлені, узгоджені, відразу направимо", - заявив С.Халюта.
У свою чергу директор "Херсонеса" Світлана Мельникова вважає, що передача в користування церкви об'єктів заповідника завдасть йому величезних збитків.
"Треба розуміти, що в тих будинках, на які претендує Сімферопольська єпархія, знаходяться експозиційні площі музею, фондосховища, реставраційні майстерні ... Подібне рішення (про передачу - ред.) Завдасть великої шкоди херсонеському заповіднику і не дозволить йому розвиватися надалі", - заявила С.Мельникова.
Крім того, у Мінкультури РФ назвали суперечливим питання про передачу об'єктів Херсонеса церкві, зазначаючи, що питання вимагає обговорення з церковними і музейними спільнотами, а також з Мінкультури.
Як повідомляв УНН, заповідник "Херсонес Таврійський" планують зробити центром "русского мира".