Крымская епархия РПЦ готовит запрос о передаче ей 24 объектов "Херсонеса"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Симферопольская и Крымская епархия готовит повторный запрос в Росимущество о передаче в безвозмездное пользование 24 объектов музея-заповедника "Херсонес Таврический", которые ранее принадлежали Владимирскому мужскому монастырю. Об этом сообщил настоятель Владимирского собора на территории заповедника Сергей Халюта, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что Симферопольская и Крымская епархия уже направляла запрос о передаче в безвозмездное пользование "Херсонеса" в Росимущество в 2016 году. Однако ведомство отклонило его в связи с предоставлением неполного перечня документов.
"Документы будут представлены в Росимущество повторно. Точных сроков сказать не могу, как только будут подготовлены, согласованы, сразу направим", - заявил С.Халюта.
В свою очередь директор "Херсонеса" Светлана Мельникова считает, что передача в пользование церкви объектов заповедника нанесет ему огромный ущерб.
"Надо понимать, что в тех домах, на которые претендует Симферопольская епархия, находятся экспозиционные площади музея, фондохранилища, реставрационные мастерские... Подобное решение (о передаче - ред.) нанесет большой вред Херсонесскому заповеднику и не позволит ему развиваться в дальнейшем", - заявила С.Мельникова.
Кроме того, в Минкультуры РФ назвали противоречивым вопрос о передаче объектов Херсонеса церкви, отмечая, что вопрос требует обсуждения с церковными и музейными сообществами, а также с Минкультуры.
Как сообщал УНН, заповедник "Херсонес Таврический" планируют сделать центром "русского мира".