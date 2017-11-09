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Кримська прокуратура заявила про факти утисків української мови на півострові

Кримська прокуратура заявила про факти утисків української мови на півострові

Київ • УНН

 • 14102 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Прокуратура Автономної республіки Крим наголосила на численних фактах утисків української мови на півострові, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури АРК.

"З часу тимчасової окупації Російською Федерацією півострова Крим прокуратурою Автономної Республіки Крим фіксуються численні факти порушення прав людини на освіту, зокрема навчання на рідній мові", - йдеться у повідомленні.

Прокурор АРК Гюндуз Мамедов наголосив, що на сьогоднішній день на півострові не функціонує жоден загальноосвітній навчальний заклад з українською мовою викладання, усі школи стали російськомовні.

"У кінці 2014 року українська мова як мова викладання була виключена з університетської освіти в Криму. Окупаційна влада прагне знищити ідентичність українців", - констатує він.

За його словами, в рамках розпочатого прокуратурою кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 438 КК України розслідуються факти закриття україномовних загальноосвітніх навчальних закладів, класів, цілих курсів з української мови та літератури, історії України, у вищих навчальних закладах, неотримання внаслідок дій окупаційної влади дипломів про освіту тощо.

Г.Мамедов також зазначив, що прокуратура має багато фактів, які підпадають під статті Римського статуту, коли обмежують громадян у праві розмовляти рідною мовою, закривають україномовні школи тощо.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 9 листопада, в Україні відзначають день української писемності та мови.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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