Кримська прокуратура заявила про факти утисків української мови на півострові

"З часу тимчасової окупації Російською Федерацією півострова Крим прокуратурою Автономної Республіки Крим фіксуються численні факти порушення прав людини на освіту, зокрема навчання на рідній мові", - йдеться у повідомленні.

Прокурор АРК Гюндуз Мамедов наголосив, що на сьогоднішній день на півострові не функціонує жоден загальноосвітній навчальний заклад з українською мовою викладання, усі школи стали російськомовні.

"У кінці 2014 року українська мова як мова викладання була виключена з університетської освіти в Криму. Окупаційна влада прагне знищити ідентичність українців", - констатує він.

За його словами, в рамках розпочатого прокуратурою кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 438 КК України розслідуються факти закриття україномовних загальноосвітніх навчальних закладів, класів, цілих курсів з української мови та літератури, історії України, у вищих навчальних закладах, неотримання внаслідок дій окупаційної влади дипломів про освіту тощо.

Г.Мамедов також зазначив, що прокуратура має багато фактів, які підпадають під статті Римського статуту, коли обмежують громадян у праві розмовляти рідною мовою, закривають україномовні школи тощо.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 9 листопада, в Україні відзначають день української писемності та мови.