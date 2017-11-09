Крымская прокуратура заявила о фактах притеснения украинского языка на полуострове

"С момента временной оккупации Российской Федерацией полуострова Крым прокуратурой Автономной Республики Крым фиксируются многочисленные факты нарушения прав человека на образование, в том числе обучение на родном языке", - говорится в сообщении.

Прокурор АРК Гюндуз Мамедов отметил, что на сегодняшний день на полуострове не функционирует ни одно общеобразовательное учебное заведение с украинским языком преподавания, все школы стали русскоязычные.

"В конце 2014 года украинский язык как язык преподавания был исключен из университетского образования в Крыму. Оккупационные власти стремятся уничтожить идентичность украинцев", - констатирует он.

По его словам, в рамках начатого прокуратурой уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 438 УК Украины расследуются факты закрытия украиноязычных учебных заведений, классов, целых курсов по украинскому языку и литературе, истории Украины, в высших учебных заведениях, неполучение в результате действий оккупационных властей дипломов об образовании и тому подобное.

Г.Мамедов также отметил, что прокуратура владеет многими фактами, которые подпадают под статьи Римского статута, когда ограничивают граждан в праве говорить на родном языке, закрывают украиноязычные школы и тому подобное.

Как сообщал УНН, сегодня, 9 ноября, в Украине отмечают День украинской письменности и языка.